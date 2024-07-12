Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2024 03:04
16 Temmuz'dan İtibaren Geçerli Yeni Emekli Maaşları

Belli olmuş nasıl geçinecek insanlar?

https://www.baskatip.com.tr/ekonomi/iste-16-temmuzdan-itibaren-gecerli-yeni-emekli-maaslari-17354h

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