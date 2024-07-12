Polislikten bekçiliğe geçmek istiyorum

Bekçiliğin şartları çok daha iyiymiş tayin derdi yokmuş şark yokmuş 8 saat sadece çalışma süresi deniyor ek görev yokmuş üstelik de maaşla aralarinda sadece 2 bin tl fark var deniyor doğru mu

Bekçiliğin şartları çok daha iyiymiş tayin derdi yokmuş şark yokmuş 8 saat sadece çalışma süresi deniyor ek görev yokmuş üstelik de maaşla aralarinda sadece 2 bin tl fark var deniyor doğru mu