Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Temmuz 2024 04:20
Polislikten bekçiliğe geçmek istiyorum

Polislikten bekciliğe geçmek istiyorum gerekli şartlar ve koşullar neler arkdaslar biligisi olan var mi


AvukatHasan
Aday Memur
12 Temmuz 2024 04:24
Bekçiliğin şartları çok daha iyiymiş tayin derdi yokmuş şark yokmuş 8 saat sadece çalışma süresi deniyor ek görev yokmuş üstelik de maaşla aralarinda sadece 2 bin tl fark var deniyor doğru mu

Mavigökyüzü28
Genel Müdür
12 Temmuz 2024 08:05
Trşkilat mensubu olmayan, farklı amaçları olan böyle trollere cevap yazmayalım.

85200258
Genel Müdür
12 Temmuz 2024 08:28
Trol mu değil mi bilemeyiz. Ancak söylediklerinde ( tam maaşını bilmiyorum bekçilerin ) yanlış olan birşey var mı?
Mavigökyüzü28, 4 saat önce
Trşkilat mensubu olmayan, farklı amaçları olan böyle trollere cevap yazmayalım.

Mavigökyüzü28
Genel Müdür
12 Temmuz 2024 08:56
Hiçbir polis sosyal medyada böyle bir başlık açmaz ,, Mış lı Muş lu konuşmaz.. polis memuru olan herkes Çarşı Mahalle bekçiliğine geçmenin mümkün olmadığını bilir.. bence kesinlikle teşkilat mensubu olmayan bu bir troll dur.
85200258, 3 saat önce
Trol mu değil mi bilemeyiz. Ancak söylediklerinde ( tam maaşını bilmiyorum bekçilerin ) yanlış olan birşey var mı?
Toplam 4 mesaj

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