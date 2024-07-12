Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Temmuz 2024 04:20
POLİSLİKTEN BEKÇİLİĞE GEÇMEK MÜMKÜN MÜ ARKDASLAR BASVURU İCİN NE YAPMAM LAZIM
Polislikten bekciliğe geçmek istiyorum gerekli şartlar ve koşullar neler arkdaslar biligisi olan var mi

AvukatHasan
Aday Memur
12 Temmuz 2024 04:24
Bekçiliğin şartları çok daha iyiymiş tayin derdi yokmuş şark yokmuş 8 saat sadece çalışma süresi deniyor ek görev yokmuş üstelik de maaşla aralarinda sadece 2 bin tl fark var deniyor doğru mu
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