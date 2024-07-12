KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


12 Temmuz 2024 05:52
2024/1 İcra memurluğu tercih
Arkadaşlar İcra memurluğu için tercih yapacaktım fakat 30 yaş şartı varmış bununla alakalı araştırma yaptım merkezi alımda yaş şartı konulamaz diye bir danışay kararı buldum. 31 yaşındayım bu konuyla alakalı bilgisi olan acil dönüş yapabilir mi lütfen

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