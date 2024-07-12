KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Temmuz 2024 06:24
2024/1 yerleştirmenin en önemli detayı

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespiti Hakkındaki Kararlarında da aynı kısıtlamaya yer verildiğinden; 1/1/2021 tarihinden sonra merkezi yerleştirme veya kurumsal sınav sonucuna bağlı olarak kamu iktisadi teşebbüslerine ait pozisyonlarda göreve başlatılanların, bulundukları pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri ünvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere, üç hizmet yılını tamamlamış olmadıkça KPSS 2024/1 merkezi yerleştirme işlemlerine katılmaları, katılıp yerleştirilseler dahi göreve başlatılmaları mümkün olmayacaktır.


fb265
Daire Başkanı
12 Temmuz 2024 06:30

17/10/2023 tarihli ve 32342 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2024 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine dair 16/10/2023 tarihli ve 7723 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının ?Sınavlar? başlıklı 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; "1/1/2024 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar 3 hizmet yılını tamamlamadıkça; mesleğe özel yarışma sınavıyla yardımcı olarak atanan kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlı kadro ve pozisyonlara yapılacak atamalar hariç olmak üzere halen görev yaptıkları kuruluşlara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamaz. Kamu Görevlerine ilk Defa Atanacaklar 12

İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında merkezi yerleştirme işlemlerine ve bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında yapılacak ilanlara başvuramaz, yerleştirilseler dahi atama işlemleri yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, kamu iktisadi teşebbüslerine ait pozisyonları tercih edecek adayların, belirtilen istisnalar hariç olmak üzere üç (3) yıllık hizmet süresini tamamlamadıkça yerleştirme işlemlerine katılamayacaklarını göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

KPSS 2024/1 döneminde yerleştirme yapılacak Kamu İktisadi Teşebbüsleri şunlardır:

&#9642; Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

&#9642; Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü

&#9642; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

&#9642; Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

&#9642; Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü

&#9642; Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

&#9642; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

&#9642; T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

&#9642; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

&#9642; Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

&#9642; Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü

&#9642; Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü

&#9642; Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü &#9642; Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

&#9642; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü


birtutamumut
Şube Müdürü
12 Temmuz 2024 07:23

Ben 2021/1'den sonra göreve başladım 2020/2 ile atanmıştım. 2021 Mart'ta göreve başladım. 3 yıl 4 ay olmuş. Ben şartı sağlıyorum. O yüzden 2021/1'den itibaren göreve başlama ibaresi pek mantıklı değil. Khk açık. 3 yıl hizmet şartını sağladıktan sonra no problem

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