Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Temmuz 2024 06:40
Jandarma sözleşme yenileme

Arkadaşlar sözleşme bitimine yakın hastanede talasemi taşıyıcılığı olduğunu öğrendim bu durum sözleşme yenilerken sıkıntı yaratır mı

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