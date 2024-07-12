TCDD taşımacılık kod 7368

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü, atandıkları işyerinde en az beş (5) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Kondoktör pozisyonuna atanacak adaylar; 7 gün / 24 saat esasıyla trenle birlikte sürekli seyahat halinde olacak ve bilet kontrolünün yanı sıra, yolcu trenlerinin seyrüseferi sırasında yolcuların güvenli bir şekilde trene alınması, seyahat etmesi ve trenden ayrılmasını sağlayacaktır. Uzun süre ayakta durmayı gerektirecek görev ve sorumlulukları olacağından, bu pozisyona atanacak adayların sağlık durumlarının bu görevi yapmaya elverişli olması beklenmektedir.

Vagon Teknisyeni pozisyonunu tercih edecek adayların TCDD Taşımacılık A.Ş. Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinde ilgili ünvan için belirtilen sağlık koşulları ile psikoteknik yeterlilikleri taşımaları zorunlu olup; bu pozisyona atanacak adaylar 7 gün / 24 saat esasıyla tüm yük ve yolcu vagonlarının kontrollerini yapıp, trenin seyrini tehlikeye düşürebilecek tüm aksaklıkların tespiti ve giderilmesinden sorumlu olacaktır.

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4478, 4484 ve 4485 nitelik kodlarının kullanıldığı Memur (Lojistik Memuru) pozisyonuna atanacak adaylar, taşradaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin yapıldığı işyerlerinde, 7 gün / 24 saat esasıyla tren hazırlama, yükleme, boşaltma, tartı, evrak, vagon mühürleme vb. işlemleri yapıp/yaptırıp takip etmekle birlikte, manevra hizmetlerinin düzenli ve emniyetli olarak yapılmasını temin etmekle görevli olacaklardır. Ayrıca bu pozisyona atanacak adayların, Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Sağlık ve Psikoteknik Yönergesinde Lojistik Memuru ünvanı için belirtilen sağlık koşullarını ve psikoteknik yeterliliklerini taşımaları zorunludur.

4492 nitelik kodunun kullanıldığı Mühendis (Raylı Sistemler Mühendisliği) pozisyonuna atanacak adaylardan; en az C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi istenmekte olup bu belgeye sahip olmayan adayların yerleşseler bile atamaları yapılmayacaktır.

İlgili pozisyonları tercih edecek adayların tüm bu koşulları göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.