Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2024 10:06
Sendikaya hala üye olan kaldı mı?

Sendika kesintisi devam ediyor bu ay 226 destek verip ,304.63 kesinti yapıyor. Toplu sözleşme ikramiyesi olayı yalan oldu sanırım. Kaç ay oldu bunu çözmediler. TOPLU ŞEKİLDE AYRILIŞLAR OLMAMASI ŞAŞIRTICI.


yakao
Aday Memur
12 Temmuz 2024 10:07

sendikalardan hala bir ses yok


cetek
Şef
12 Temmuz 2024 10:12

Hekim sene üyeyim.


ExpertE
Genel Müdür
12 Temmuz 2024 11:01

Bi kahve kurabiye parasına girenler kadar şaşırtıcı evet..


tolgperperek
Daire Başkanı
12 Temmuz 2024 11:13

Bende inanamıyorum birde aylık 120 tl mi 140 tl mi sendika için maaşından kesildiğini söylüyorlar....0 hatta - kaanımla hala sendikalarda durmaları nasıl bir kafa bilemedim. Sendika olmasa iş durudurma yelem yapma hatta enflasyon kadar zaten maaşın aratacaktı.


fakir.adam
Şube Müdürü
12 Temmuz 2024 11:37

ben kaldım kardeş ben kaldım


Karizmaunl
Daire Başkanı
12 Temmuz 2024 11:38

Memur-Sen ile Kamu-Sen kast ediliyor sanırım. Bu iki sendikanın misyonlarında eylem protesto, basın açıklaması vs olmaz. Gerçek manada sendikacılık yapan memur sendikaları mevcut. Memur kardeşlerim azıcık düşünürler, basını takip ederlerse hangi sendikalar olduklarını görürler.

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