Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


12 Temmuz 2024 10:08
Bilgisayar müh. olarak atananlar veya atanacaklar

Aşağıdaki kurumlara bilgisayar müh. olarak atanmış veya bu kurumlar hakkında bilgisi olanlar yardımcı olabilir misiniz?

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

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