Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2024 10:13
Yazı İşleri Müdürlüğü sınavı hk.
Yazı işleri müdürlüğü sınavı ne zaman açılır tahminen?

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiDuruşmada ibraz edilen evrakİşyurtları kar payıBecayiş Tek BaşlıkBakan bey promosyonla ilgili yazı yazıldı cevap bekleniyor14 günlük maaş farkı Zabıt katibi silah taşıma ruhsatı hk.Ceza infaz kurumunda memurun diyet yemekAğır Cezada Ömür Geçer mi?Adalet Bakanlığından Sağlık Bakanlığına kurumlar arası geçiş

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 çığırtkan tezgahtar 1 diş fırçası 1 Çınar Ağacı 1 A Family Affair 2024 1 hindistan 1 pavlonya ağacı 1 tamiri imkansız 2 bilmeyen birine sözlüğü anlatmak 5 boş tribünlere oynamak 1

Son Haberler

TCMB'nin internet sitesinde sertifika değişikliği olacakÖğretmen cinayetinde yeni gelişme: Kadın öğretmen tarif edemedi, öğretmen sevgili gözaltındaBakan Işıkhan açıkladı: İşte en çok işçi açığı bulunan mesleklerMarmaris'te darbecilerin saldırdığı otel odasındaki izler korunuyorBakan Tunç: FETÖ elebaşı için 27 suçtan 7 iade talebimiz oldu

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?