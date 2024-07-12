KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


12 Temmuz 2024 10:16
Lise inşaat teknolojisi mezunu kpss alımlarında hangi dallara başvurabilir

Merhaba liseden inşaat teknolojisi mimarî yapı teknik ressamlığı mezunuyum ama herşeyi görmüştük marangoz,boya,betonarme,ve yoğunlukla AutoCAD çizim ve elle çizim sorum şu ösym de mimarî yapı teknik ressamlığı mezunu olarak görünüyor kpss alımlarında ahşap doğrama,boya, falan alımları var başvursam sorun olurmu bide ösym de mezun olduğum bölümün yanındaki kodu yazınca harita tapu kadastro alımlarının olduğu yerde çıkıyor o bölümden alımlarada başvurabirmiyim teşekkürler şimdiden

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