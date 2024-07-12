KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Temmuz 2024 10:37
2024/1 EEM tecihleri

Merhaba arkadaşlar 2024/1 merkezi atamasında eem için 138 kadro açıklanmış. benim ösym sitesinde görülen p3 sıralamam 300. Elektrik mühendisliği de dahil edilmiş bir şekilde tabi. Puanım da 88,33. Bana kadro düşme ihtimalini ne olarak görüyorsunuz


Emre120
Memur
12 Temmuz 2024 11:45
Bence atanma ihtimalin çok yüksek. Bende 2020 Kpss ile branşta 300.olup 3.atamada atanmıştım.

proserpin
Aday Memur
12 Temmuz 2024 11:50

ben branşta 264. sıradayım tercih sıralamasını nasıl düşünmüştünüz.

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