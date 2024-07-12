KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Temmuz 2024 11:03
Kit öğretmenlik arası geçiş

Merhaba arkadaşlar işletme ve tarih öğretmenliği mezunuyum bu merkezi alımda kitlerden birini atanırsam daha sonra tarih öğretmenliğini kazanırsam kitten istifa edip geçebilirmiyim 3 yıl çalışma zorunluluğu kafamı karıştırıyor

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