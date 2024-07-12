Acil olarak Mersin Yenişehir civarı vs ev arıyorum.

Selamlar arkadaşlar, bir aydır yoğun şekilde kiralık daire arıyorum ama birinin sapı öbürünün çöpü derken ev bulamadım bir türlü ve ilanları takip etmekten beynim yandı artık. Ev tutabilmek ve taşınabilmek için 6 günlük sürem kaldı ve çaresiz hissediyorum açıkçası. O yüzden okuyan olursa destek rica ediyorum.

Mersin Yenişehir'in Akdeniz ilçesine yakın mahallelerinden kiralık daire arıyorum. Yerleşme mantığındayım o yüzden tekrar tekrar taşınmam gerekmez bir ihtimal diye seveceğim bir ev tutmak istiyorum. Sadece tek bir ev bulabildim o da iş yerime bir saat yol gerektiriyor. Neyse, Mezitli de olabilir ama yol toplu taşımayla en fazla yarım saat olmalı.

Apartman hayatı düşünüyorum, üst kattaki daireler, geniş bir balkon, güzel bir manzara. Yeni bina istiyorum, Amerikan mutfak, geniş banyo, 1+1 olursa geniş 1+1 klimalı, 2+1 olursa doğalgazlı olmalı. Eşyasız olmalı. Asansörsüz olmaz. Ev sahibiyle aynı binada yaşamak istemem. Yıllık ödeme olmaz, denize yakın ya da havuz imkanı gibi imkanlar olursa bütçem en fazla aylık 15.000. Umarım mecburiyetten sevmediğim bir eve taşınmak zorunda kalmam. Yardımlarınız için teşekkürler.