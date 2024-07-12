Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Temmuz 2024 11:16
Jandarma tazminatlara zam yansımamış

28 a1 28 b1 ye tazminat zam miktarı eklenmemiş sebebi nedir acaba

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