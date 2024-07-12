Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Temmuz 2024 11:19
İl içi yer değiştirme

5 sene 3/5 olanbşr okulda görev yaptım. Geçen sene il dışı tayinle bulunduğum okula geldim.3/4 ü bir okul. Bu sene il içi tercih verme hakkım var mı? Zorunlu hizmetini tamamlayanlarla ilgili böyle bir hak olduğuna dair birşey duydum. Doğru mudur ?

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