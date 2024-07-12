Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


12 Temmuz 2024 11:31
ünide sözleşmeli kit tercihi verebilir mi ?

arkadaşlar merhaba , bi üniversiteye kendi alımıyla sözleşmeli atandım 4 ay önce , eşimde memur , eş ve aile birliği sağlayamadık bu yüzden tercih vermek istiyorum. şimdi ben 2022 yani aynı puanımla 2024/1 şimdiki atamalarda KİT lere başvurabilir miyim ? kılavuzdaki sözleşmeli engeli daha önce kitlere başlayanlar için mi yoksa tüm kamu kurum kuruluşlarını mı kapsıyor

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