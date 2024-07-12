Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2024 11:32
Üniversitede sözleşmeli olarak çalışan personel kit tercihi verebilir mi ?

arkadaşlar merhaba , bi üniversiteye kendi alımıyla sözleşmeli atandım 4 ay önce, eş ve aile birliği sağlayamadık bu yüzden tercih vermek istiyorum. şimdi ben 2022 aynıo puanımla 2024/1 şimdiki atamalarda kitlere başvurabilir miyim ? kılavuzdaki sözleşmeli engeli daha önce kitlere atananlar için mi yoksa tüm kamu kurumlarınmı kapsıyor ?


proserpin
Aday Memur
12 Temmuz 2024 11:53

ben de merak ettim

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