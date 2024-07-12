KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Temmuz 2024 12:34
Teias ve eias sizce kac puanla kapatir ? Maas, ozluk haklari vs bilgisi olan var mi arkadaslar

Puanim 83.6 iibf mezunuyum teias ve eias kadrolarina basvurabiliyoruk sadece tahminen kacla kapatir arkadaslar yerlesme sansimiz var mi ? Ayrica duz memurlar suan ne kadar aliyor kurumda izin tayin gibi ozluk haklari calisma kosullari is yogunlu temposu vs gibi konularda bilginiz var mi arkadaslar ?


dgsdgsdgs
Aday Memur
12 Temmuz 2024 12:58

Bölüm nedir?


Memuradayi36
Aday Memur
12 Temmuz 2024 13:01

Uluslararasi iliskiler hocam


dgsdgsdgs
Aday Memur
12 Temmuz 2024 13:30

Alim az mı sizin bölümde açıkta kalmissin

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024/1 merkezi 2500 kadroteiaş mı eüaş mı 2024/1 Merkezi SGK İcra Memurluğu2024/1 yerleştirmenin en önemli detayıSGK icra memuru ne yapar ?4001 alımı kaç kişi olur ?Kamuda çalışan mühendisler rahat ve huzurlu bir yaşam içinMerkezide kadrolu yerleşip , merkezide sözleşmeli kite başvuru2024/1 EEM tecihleriTeiaş -Eüaş

Sözlük

Viraj 1 pavlonya ağacı 1 hindistan 1 öjenizm 3 Çınar Ağacı 1 Emekliler devlete yüktür 1 büyük istanbul depremi 1 tamiri imkansız 2 asgari ücretin 1603 tl olması 1 diş fırçası 1

Son Haberler

Bakan Kacır'dan otomotivde yeni yatırım açıklamasıEski kız arkadaşını öldüren, yanındaki kişiyi yaralayan zanlı tutuklandıOkul yöneticileri sınav nedeniyle 15 Temmuzda ayrılma-başlama işlemlerini yapabilecekBakan Uraloğlu: Nüfusumuzun yüzde 93,8'i mobil bağlantı sahibi'Bozdoğan-49' operasyonunda 36 piyade tüfeği ele geçirildi

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?