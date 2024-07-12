KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Temmuz 2024 13:00
2024/1 merkezi atamada ince bir ayrıntı
2024/1 merkezi atamada bazı kontenjanların sınıfı/derecesi kısmında "sözleşmeli" yazıyor. bu durumda hali hazırda sözleşmeli olarak çalışan biri merkezi alımda bu kadroları tercih edemez mi? bu konuda bilgisi olanlar aydınlatırsa sevinirim.

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Aday Memur
12 Temmuz 2024 13:42

Umarım böyledir. Tercih etmeye hakkınız doğmamış olur kimsenin hakkını yemeyin.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
12 Temmuz 2024 14:13

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