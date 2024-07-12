2024/1 merkezi atamada ince bir ayrıntı

2024/1 merkezi atamada bazı kontenjanların sınıfı/derecesi kısmında "sözleşmeli" yazıyor. bu durumda hali hazırda sözleşmeli olarak çalışan biri merkezi alımda bu kadroları tercih edemez mi? bu konuda bilgisi olanlar aydınlatırsa sevinirim.

2024/1 merkezi atamada bazı kontenjanların sınıfı/derecesi kısmında "sözleşmeli" yazıyor. bu durumda hali hazırda sözleşmeli olarak çalışan biri merkezi alımda bu kadroları tercih edemez mi? bu konuda bilgisi olanlar aydınlatırsa sevinirim.