Ücretli öğretmenlik sigortası ile mazeret tayini

Öncelikle konuyu bir tanıdığım adına açıyorum. Özellikle bu konuda deneyim sahibi olanlar deneyimini paylaşırsa daha iyi olur. Şöyle bir mesajı var:

"Eşim ücretli öğretmenlik yaparak son iki yıl içinde 360 gün prim şartını doldurdu. Tayin döneminde aktif sigortalı olmak şartını sağlamak için de birkaç gün önce özel bir işletmede işe girdi. 1 Ağustos'ta tayin başvurusu başladığında şu an çalıştığı özel işletmeden görev yeri belgesi alacağız. Ama SGK hizmet dökümünde sadece ücretli öğretmenlik primi görünecek. Ücretli öğretmenlik geçici iştir mantığıyla başvurumuz reddedilir mi? Yoksa hizmet dökümünde görünmese de şu an çalıştığı özel işletmeden alacağımız görev yeri belgesi sayesinde başvurumuz onaylanır mı?"