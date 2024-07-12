Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Temmuz 2024 13:24
Ücretli öğretmenlik sigortası ile mazeret tayini

Öncelikle konuyu bir tanıdığım adına açıyorum. Özellikle bu konuda deneyim sahibi olanlar deneyimini paylaşırsa daha iyi olur. Şöyle bir mesajı var:

"Eşim ücretli öğretmenlik yaparak son iki yıl içinde 360 gün prim şartını doldurdu. Tayin döneminde aktif sigortalı olmak şartını sağlamak için de birkaç gün önce özel bir işletmede işe girdi. 1 Ağustos'ta tayin başvurusu başladığında şu an çalıştığı özel işletmeden görev yeri belgesi alacağız. Ama SGK hizmet dökümünde sadece ücretli öğretmenlik primi görünecek. Ücretli öğretmenlik geçici iştir mantığıyla başvurumuz reddedilir mi? Yoksa hizmet dökümünde görünmese de şu an çalıştığı özel işletmeden alacağımız görev yeri belgesi sayesinde başvurumuz onaylanır mı?"


Sevdim-Seni
Genel Müdür
12 Temmuz 2024 14:07

Bütün işler geçici iştir.

Son iki yılda 360 gün sigorta istenmesinin sebebi; aslında çalışmayan birinin son bir ayda göstermelik olarak çalışıyor diye gösterilmesin diyedir. Kişi iş gücüne katılıyorsa, yani sigortası varsa, geçmişte çalışmış, gelecekte de çalışır mantığıyla düşünülür. Sizde bir sorun yok.

Mazeret kılavuzunda 360 gün sigortanın tayin istenen yerden olacak diye bir kural yok. Halen çalışıyor olmak, aktif sigortalı olmak ve tayin istenen il/ilçede çalışıyor olma şartı var.

başvurunuz reddedilmez.

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