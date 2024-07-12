Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2024 13:49
20 Temmuz'da asgari ücrete yüzde 25 zam

Öyle deniyor doğru mudur?

https://www.baskatip.com.tr/ekonomi/20-temmuzdan-itibaren-gecerli-iste-yeni-asgari-ucret-17369h


cetek
Şef
12 Temmuz 2024 14:00

Sallamışlar.


satac123
Şube Müdürü
12 Temmuz 2024 14:04

Su saçma sitenin haberlerini paylaşıp durmayın ya.

Toplam 2 mesaj

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