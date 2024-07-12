Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Temmuz 2024 13:56
5434'e tabi memurlar yavaş yavaş 5510'lu yapılıyor.

Bu durumun da sebebi ocakta verilen yüzde 15in TEMMUZDA GERİ ALINMASIDIR.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
12 Temmuz 2024 14:02

muhteşem açıklayıcı bir yazı olmuş.

Kimse kimseyi durduk yere 5510'lu yapamaz. Kanuna daynamayan bir kesintiyi de maaştan yapamaz.

Anlat, bilelim


Kalet
Daire Başkanı
12 Temmuz 2024 14:04

5510ludan Ocaktaki yüzde 15 geri alınmıyor ama 5434luden geri alınıyor. Umarım anlaşılır olmuştur.

Sevdim-Seni, 19 dk. önce

muhteşem açıklayıcı bir yazı olmuş.

Kimse kimseyi durduk yere 5510'lu yapamaz. Kanuna daynamayan bir kesintiyi de maaştan yapamaz.

Anlat, bilelim


Sevdim-Seni
Genel Müdür
12 Temmuz 2024 14:10

Ben 5434'lüyüm. Baktım bordroma geri alınan birşey yok.

Hangi kalemde nasıl geri alınmış mesela?


Kalet
Daire Başkanı
12 Temmuz 2024 14:12

Haziran bordronuza bakın anlarsınız. Bir de 6 aylık enflasyon ne kadar çıkmış ona da bakın.

Sevdim-Seni, 11 dk. önce

Ben 5434'lüyüm. Baktım bordroma geri alınan birşey yok.

Hangi kalemde nasıl geri alınmış mesela?


Kalet
Daire Başkanı
12 Temmuz 2024 14:15

Açıklanacak olan 6 aylık enflasyonları Haziran maaşınızın üzerine kümülatif olarak ekleyin ve temmuz 2025deki bordronuzla kıyaslayın. Aradaki fark nereden geliyor diye derin bir sorgulamaya girin.

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