KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Temmuz 2024 14:50
MSÜ Boy Eksik mi Ölçülüyor?

Merhaba tam bir hafta sonra MSÜ için mülakatlara gireceğim forumda eksik ölçülüyor diyende var siz boyunuzu bilmiyorsunuz tam ölçülüyor diyende.Boyumu sağlık ocağında ölçtüğümde 165.5 falan çıkıyorum evde 166 yani tam sınırda.Sizce geçebilirmiyim boy konusunda.Bide mesela ölçtüler eksik çıktım itiraz etme hakkım varmıdır yardımcı olurmusunuz?

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