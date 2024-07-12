Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Temmuz 2024 15:03
Yeni ÖMK ile bütün kadrolu öğretmenler artık risk altında mı?

biri bana yardımcı olabilir mi aceba şu konu hakkında?

anladığım kadarı ile ÖMK ile idarece yetersiz görülen öğretmenler ile yeni başlayan öğretmenler akademide eğitime tabii olacak (ne kadar süre boyunca oda belli değil yani ben bilmiyorum )

ve maaş yaklaşık yarıya düşecek bu süre boyunca, sonrası hk da bir bilgim yok benim. anladıklarımı yazdım.

https://www.memurlar.net/haber/1107070/akademide-egitim-gorecek-ogretmenlerin-ucretlerinde-degisiklik.html


Sevdim-Seni
Genel Müdür
12 Temmuz 2024 15:06

Bir öğretmenin yetersiz bulunup akademiye alındığını çok nadiren göreceğiz.

Sizin okuldan birinin akademiye alındığını duyduğunda şöyle diyeceksin: "Geç bile kaldılar"

emin ol çocuğun öğretmeni olmasın diye dua edeceğin çok fazla öğretmen var.


ercanizma
Memur
12 Temmuz 2024 15:09

Stres yapmayın bütün bunlar şu anda bile var . Rapor ile sizi memur yaparlar ama.uygulamada böyle bir şey yok . Hatta şu an 657 ile bile memuru atmak çok kolay . Ama uygulama da görülmediği için herkes 657 i kalkan saniyor . Darbe girişiminden sonra gördük en kralı bile saniye de kalktı makamından . Demem o ki adamın niyeti seni atmaksa kanuna gerek yok


kimuni
Daire Başkanı
12 Temmuz 2024 15:10

idareciliği hak etmeyen neredeyse vasıfsız bir sürü idareci var buna ne diyeceksiniz. Buna mukabil öğretmenler arasında da bu tip kimseler yok değil. Ancak aralarında çok yetkin ve kendini gelştirenler de var.

şu halde sizin söyleminiz tutarlı olmuyor. ben şahsen mesleğimin kaderini bir idarecinin iki dudağı arasında görmek istemem.

yani aslında bunlar otoriteyi sözde güçlendimek için yapıldığı addeiliyor ama o bile değil. göreceksiniz ki üstteki bilgiler geçerli ise kimse öğretmenlik yapmak istemediği gibi yetkin , güçlü kapasiteli ve kendini geliştirmek isteyen öğretmenler ise hızla istifa veya uzaklaşma yolunu seçicekler.

benim yorumum bu.

Sevdim-Seni, 1 saat önce

Bir öğretmenin yetersiz bulunup akademiye alındığını çok nadiren göreceğiz.

Sizin okuldan birinin akademiye alındığını duyduğunda şöyle diyeceksin: "Geç bile kaldılar"

emin ol çocuğun öğretmeni olmasın diye dua edeceğin çok fazla öğretmen var.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
12 Temmuz 2024 15:14

okul müdürünün yazısıyla talimatıyla kimse bir öğretmeni akademiye almaz. 5 defa müfettiş gelir bunun için, emin olabilirsiniz.

kimuni, 1 saat önce

idareciliği hak etmeyen neredeyse vasıfsız bir sürü idareci var buna ne diyeceksiniz. Buna mukabil öğretmenler arasında da bu tip kimseler yok değil. Ancak aralarında çok yetkin ve kendini gelştirenler de var.

şu halde sizin söyleminiz tutarlı olmuyor. ben şahsen mesleğimin kaderini bir idarecinin iki dudağı arasında görmek istemem.

yani aslında bunlar otoriteyi sözde güçlendimek için yapıldığı addeiliyor ama o bile değil. göreceksiniz ki üstteki bilgiler geçerli ise kimse öğretmenlik yapmak istemediği gibi yetkin , güçlü kapasiteli ve kendini geliştirmek isteyen öğretmenler ise hızla istifa veya uzaklaşma yolunu seçicekler.

benim yorumum bu.


kimuni
Daire Başkanı
12 Temmuz 2024 15:22

ya neye dayanarak olacak ki?

bizim okulda okul müdürü oylama yapıyor kurul toplantısında herkes birşey seçiyor (çoğunluk yani) ama müdür bunun aksini tercih ediyor kimse de bişey diyemiyor.

ya bence çok daha büyük sorunlar göreceğiz ya bunlar birşey değil kanaatimce. ama özelinde konuşmak gerekirse Türk eğitim sistemine uygun değişimler değil bunlar Türk bir öğretmen olarak fikrim bu.

ama itibarsızlaştırma için (mesela ülkemizde eğitim iyi değildir intibaını doğrulamak için) yerelleşme için (mesela kaliteli eğitim artık globalleşemeyecek ülkemizde daha çok o şöyle dedi bu böyle dedi orda tanınmış bir eğitimci var ona gidelim o öğretmen kötü bu öğretmen daha iyi vs) ne bileyim bir belirsizlik (mesela kimin nasıl bir eğitimci olduğunun ortaya koyulamadığı veya ilgili eğitimcinin eğitim vermekte istekli olmadığı veya çok yüksek ücretlere kalitesiz eğitm veya tam tersi bir durum vs (eğitimin karaborsası yani)) ortaya çıkarmak için ideal gibi.

Sevdim-Seni, 1 saat önce

okul müdürünün yazısıyla talimatıyla kimse bir öğretmeni akademiye almaz. 5 defa müfettiş gelir bunun için, emin olabilirsiniz.

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