Yeni ÖMK ile bütün kadrolu öğretmenler artık risk altında mı?

biri bana yardımcı olabilir mi aceba şu konu hakkında?

anladığım kadarı ile ÖMK ile idarece yetersiz görülen öğretmenler ile yeni başlayan öğretmenler akademide eğitime tabii olacak (ne kadar süre boyunca oda belli değil yani ben bilmiyorum )

ve maaş yaklaşık yarıya düşecek bu süre boyunca, sonrası hk da bir bilgim yok benim. anladıklarımı yazdım.

https://www.memurlar.net/haber/1107070/akademide-egitim-gorecek-ogretmenlerin-ucretlerinde-degisiklik.html