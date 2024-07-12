Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Temmuz 2024 15:05
sağlık lisansiyerleri

sağlık lisansiyerlerinin taban ve teşvik katsayıları lise ve önlisans katsayılarına ne zaman eşitlenecek? bu adaletsizliğe ne zamana kadar devam edilecek?

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