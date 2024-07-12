Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


12 Temmuz 2024 15:17
Köpeksiz Üniversite Kampüsleri İstiyoruz.
işe gidip gelirken itlerin ve itperestlerin saldırılarından bıktık. Hele hele itperest akademisyen yada yüksek kadrolu biriyse yandınız! İtleri sevmek zorundasınız... Kampüslerde it beslenmesine son. Korkusuz, itsiz bir işyeri istiyoruz.

Bozkurtbakışlı
Şef
12 Temmuz 2024 15:44
Cimer'e şikayetimi yazıyorum. İtlerin saldırısından itperestler ve itperestlere ses çıkarmayan üniversite yönetimi de sorumlu olacaktır. İTSİZ KAMPÜS İSTİYORUZ
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