Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


12 Temmuz 2024 15:22
EÜAŞ Tekirdağ Özelleştirme Durumu

"EÜAŞ'a ait Tekirdağ Doğalgaz Kombine Çevrim A ve B santralleri ve santrallere ait araziler ile devletin tasarrufu altında bulunan deniz alanları özelleştirme kapsamına alındı." diye bir haber var. Verilen tarih 2025 sonuna kadar özelleşeceği. Şimdi ben hakim olmadığım için sormak istedim. Bu tam kapsamlı bir özelleştirme mi yoksa sadece üretim kısmını mı özelleştiriyorlar? Süreçlere hakim olan var mı?

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