Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Temmuz 2024 15:34
Emeklilerin alayına zam! 12 Temmuzda açıklandı

Açıklamışlar

https://www.baskatip.com.tr/ekonomi/tum-emekliler-alayiniza-12-temmuzdan-itibaren-gecerli-gozunuz-aydin-diyerek-17371h


ahmet44mlty
Şef
12 Temmuz 2024 16:20

asparagas haberlerin oldugu bir site.

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