Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Temmuz 2024 15:40
Hastalık raporu nedeniyle başka birime atamam yapıldı

arkadaşlar komiserin bilgisi dahilinde hasta olmamdan dolayı rapor aldım fakat 1 hafta sonra bana rapor aldığımı söyleyerek seninle calisamayiz kendine yer bul yada seni göndericem diye bir konuyla yüzyüze kaldım ve en nihayetinde tayinimi cikartarak beni gönderdi bu konuyla alakalı yapilabiliecek birşey varmı aynı şeyi yaşayan bilgi verebilecek biri varmi


hknpntr
Aday Memur
12 Temmuz 2024 16:26
ilçe dışı mı bide hangi birime atamaniz yapıldı
Toplam 1 mesaj

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