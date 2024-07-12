Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2024 15:41
Sözleşmeliden 657'ye geçen işçi personel

Kamu kurumlarında 4857 işçi statüsünde çalışıp özelleştirme sonucu sözleşmeli personel olarak atandıktan sonra 2023 yılında 657 li devlet memuru olan arkadaşlar, hitap dökümlerinizde, işçi olarak çalıştığınız süreler derece ve kademede sayıldı mı? (İşçilikten ayrılırken tazminat alıp almadığınızı belirterek cevaplarsanız sevinirim)

Çok Yazılan Konular

4/B Sözleşmeli Büro Personeli 3 Yılın Sonunda Diploma Unvanına atanabilir mi ?Sözleşmeli memur iken başka bir yere atanmaMobingSözleşmeli Personel Eş durumu tayinSözleşmeli Personele Kadro7433 Sayılı Kanuna Göre 3+1 Sözleşmeli Personel Eş Durumu Tayin HakkındaÜniversitede sözleşmeli olarak çalışan personel kit tercihi verebilir mi ?

Sözlük

umut tüneli 1 tamiri imkansız 2 Emekliler devlete yüktür 1 boş tribünlere oynamak 1 Viraj 1 A Family Affair 2024 1 çığırtkan tezgahtar 2 evde saç tıraşı 1 Çınar Ağacı 1 Dokumuza uymayan kıyafetler 2

Son Haberler

17 yaşındaki genç babasını öldürdü, ağabeyini yaraladıAK Parti'den emekli maaşı açıklamasıÖldürdükten sonra cesedi parçalanan Erva Asar'la ilgili yeni detayBakan Şimşek bu kez 'Evine mangal aldı' denilerek hedef alındıYasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 'Gaga Bulut' tutuklandı

Editörün Seçimi

Promosyon parası haram mı?Memur ve Memur Emeklisi Birdir Ayrışmayın!Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör1 milyona sizce hangi araba?İzlemeye Değer Film ÖnerileriUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?