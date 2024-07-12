Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Temmuz 2024 16:00
Şubelerde Tazminat Hk.

K/A aklıma takılan bir soru sormak istiyorum.

Askerlik şubesinde görev yapmaktayım. 5.bölge olarak geçip Aynı m2de bulunduğum tugay ile tazminat farkı vardır. Tugayda ki arkadaşlar Ek-1 alırken biz almıyoruz. Bunun bir sebebi var mı ? Bilgilendirirseniz çok sevinirim.

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