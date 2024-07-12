KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Temmuz 2024 17:10
2024 kpss lisans'a 1 milyon 470 bin kişi girecek

Sizce sınava girecek kişi sayısı normal mi yoksa fazla mı olmuş? Bence fazla olmuş çünkü 2022 kpss'de 1 100 civarında


İİBFatama1
12 Temmuz 2024 18:11

1 milyon 400 değil 1600 22 kpss ye göre 500 bin kişi artmış yaş şartı yok diye bu kadar fazla bence yaş şartı olsa 1 milyonu gecmez


Meta55
Şube Müdürü
12 Temmuz 2024 18:26
2022 ye göre 150 bin artış var.

tempered
Aday Memur
12 Temmuz 2024 18:34

Atama olmayacağını başvurulardan sonraya saklamasalar daha düşük olabilirdi.

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