2.Tezsiz Yüksek Lisans Hakkında

Daha önce Uzaktan Tezsiz YL yapmıştım. Tezliye kaydım var ama gidemiyorum öyle kalacak büyük ihtimal. Uzaktan Tezsizde zevk alarak bitirmiştim 2.kez yapsam bana bi faydası var mı. bilgisi olan cvp yazabilir mi?

Daha önce Uzaktan Tezsiz YL yapmıştım. Tezliye kaydım var ama gidemiyorum öyle kalacak büyük ihtimal. Uzaktan Tezsizde zevk alarak bitirmiştim 2.kez yapsam bana bi faydası var mı. bilgisi olan cvp yazabilir mi?