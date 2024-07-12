Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Temmuz 2024 18:15
2.Tezsiz Yüksek Lisans Hakkında
Daha önce Uzaktan Tezsiz YL yapmıştım. Tezliye kaydım var ama gidemiyorum öyle kalacak büyük ihtimal. Uzaktan Tezsizde zevk alarak bitirmiştim 2.kez yapsam bana bi faydası var mı. bilgisi olan cvp yazabilir mi?

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