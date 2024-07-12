Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


12 Temmuz 2024 18:54
2 çocuk ile hayata başlayacağım...

Çocukların babası ile ayrılma aşamasındayım. Zorlanıyorum ama böylesini daha çok sevdim..Benim geçtiğimiz yollardan geçenlerle sohbet etmek , içimi rahatlamak istedim


Adanali2801
Aday Memur
12 Temmuz 2024 19:14

En güzeli sizinle olsun zor olacak ama guzel olacak bundan sonrası sizin j

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