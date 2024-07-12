Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Temmuz 2024 19:00
Antalya İl Dışı Tayin
Memleketim olan Konyadan Antalyaya il dışı tayin isteyeceğim. Manavgat ve Alanya ilçeleri için hangisini öne yazmalıyım? hangisi daha sakindir ?

lutt
Şube Müdürü
12 Temmuz 2024 20:21

manavgat daha ıyı tabı Alanya pahalı ve kalabalık

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