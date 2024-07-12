Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Temmuz 2024 20:02
15 temmuz görevi takip verilmelidir

Her iki bayramda trafikcilere taltif verildi ayrıca 1 Mayıs'ta da görevlendirmelere taltif verildi, 15 temmuz görevine de personele ödüllendirme verilmelidir en azından bayramda çalışıp görev alamayan personel bir kısmı da ödüllendirmeden faydalanmış olacaktır


Pol.1905
Aday Memur
12 Temmuz 2024 20:07

Taltif konusunda İyice saçmalamaya başladınız

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