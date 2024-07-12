Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Temmuz 2024 20:02
15 Temmuz görevine taltif verilmelidir

Her iki bayramda trafikcilere taltif verildi ayrıca 1 Mayıs'ta da görevlendirmelere taltif verildi, 15 temmuz görevine de personele ödüllendirme verilmelidir en azından bayramda çalışıp görev alamayan personel bir kısmı da ödüllendirmeden faydalanmış olacaktır


Pol.1905
Aday Memur
12 Temmuz 2024 20:07

Taltif konusunda İyice saçmalamaya başladınız


reis73
Daire Başkanı
12 Temmuz 2024 20:35

Niye bayramda 1 Mayıs'ta 3 saat çalışmaya ödüllendirme varken saçmalanılmıyor da 15 temmuz'daki görevlendirmede mi saçmalama oluyor

Pol.1905, 4 saat önce

Taltif konusunda İyice saçmalamaya başladınız


PHILIPS42
Şef
12 Temmuz 2024 20:47
Doğru söylüyor arkadaş taltif ota çöpe verilecek bişiy değil..üstün kahramanlık, gayret ve başarı sonucu kazanılması gereken bir ödül
reis73, 4 saat önce

Niye bayramda 1 Mayıs'ta 3 saat çalışmaya ödüllendirme varken saçmalanılmıyor da 15 temmuz'daki görevlendirmede mi saçmalama oluyor


tsubasa17
Aday Memur
12 Temmuz 2024 22:48
Kendimi genç hissediyorum 19 Mayısda Gençlik Taltifi Bekliyorum

Ötüken1905
Aday Memur
12 Temmuz 2024 23:30
buraya yazdın ya yarın seni arar taltif yatırırlar iyiki yazdın, dışardan okuyan neler diyordur teşkilatı ne hale getirdiniz
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