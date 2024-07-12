Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Temmuz 2024 20:07
İl dışı

İl dışı tayine başvuracağım. 4 yılı tamamladım. Dün açıldı ekran bugün ise 4 yıl tamamlanmadı başvuru yapılamaz diyor. Neden böyle bir şey olmuş olabilir nasıl düzeltilir?

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