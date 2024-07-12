Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


12 Temmuz 2024 21:18
GİH Sınıfı Memur KPSS ile Teknisyen olarak atanabilir mi?

Kurum bu durumda muvafakat vermek zorunda mıdır arkadaşlar NET bilen yazabilir mi


mehmet19095
Aday Memur
12 Temmuz 2024 21:24

Güncel


murataslan2014
Şef
13 Temmuz 2024 08:37
atanamaz. kurum muvafakat vermek zorunda değildir.

elektronik38
Memur
13 Temmuz 2024 21:35

İstifa ederse meslek lisesinden de mezunsa kpss lle teknisyen unvanına atanır niye atanamayacak kurum muvakkatname vermez o ayrı

murataslan2014, 2 gün önce
atanamaz. kurum muvafakat vermek zorunda değildir.

mehmet19095
Aday Memur
13 Temmuz 2024 22:10

mahkemeye bşavursak alırm ıyız muvafakat


elektronik38
Memur
13 Temmuz 2024 22:21

Hocam sen kurumlar arası geçiş mi yapacan yeniden mi kpss ile atanacan

mehmet19095, 2 gün önce

mahkemeye bşavursak alırm ıyız muvafakat


elektronik-tek
Daire Başkanı
14 Temmuz 2024 00:55
2012 KPSS puanıyla Adalet Bakanlığında kadrolu mübaşir iken (YHS) 2014 KPSS ye girerek 2015 yılında üst öğrenim muvafakatı ile kadrolu olarak başka bir kuruma atandım. Adalet Bakanlığı direkt muvafakatımı verdi. Hiç zorluk çıkarmadı. Yani sizde bu durumdaysanız sıkıntı olmaz.

elektronik-tek
Daire Başkanı
14 Temmuz 2024 00:57
(!) Teknisyen olarak atandım. Yani YHS dan Teknik Hizmetler Sınıfında bir kadroya atandım.
elektronik-tek, Dün
2012 KPSS puanıyla Adalet Bakanlığında kadrolu mübaşir iken (YHS) 2014 KPSS ye girerek 2015 yılında üst öğrenim muvafakatı ile kadrolu olarak başka bir kuruma atandım. Adalet Bakanlığı direkt muvafakatımı verdi. Hiç zorluk çıkarmadı. Yani sizde bu durumdaysanız sıkıntı olmaz.

murataslan2014
Şef
14 Temmuz 2024 08:01
alamazsın.
mehmet19095, 2 gün önce

mahkemeye bşavursak alırm ıyız muvafakat


hsnd
Başbakan Müsteşarı
14 Temmuz 2024 17:10
Bunu neye dayanarak söylediniz? Neye göre bu kadar kesin konuşuyorsunuz açıklar mısınız?
murataslan2014, 2 gün önce
atanamaz. kurum muvafakat vermek zorunda değildir.

murataslan2014
Şef
14 Temmuz 2024 19:17
bende ayni durumdaydim mahkemeye verdim kaybettim. kendi durumuma dayanarak söylüyorum. işkembeden sallamıyoruz.
hsnd, 8 saat önce
Bunu neye dayanarak söylediniz? Neye göre bu kadar kesin konuşuyorsunuz açıklar mısınız?

trsalgado
Daire Başkanı
14 Temmuz 2024 21:20

atanirsin kardeş muvafakat da verir kurumun ekonomik olarak yararına olduğu için


14mühendis
Memur
14 Temmuz 2024 22:58
Net bilgi: zorunda değil.

murataslan2014
Şef
14 Temmuz 2024 22:59
söylüyoruz anlamıyorlar. işlerine gelmiyor heralde.
14mühendis, 2 saat önce
Net bilgi: zorunda değil.

14mühendis
Memur
14 Temmuz 2024 23:03
657 dmk ve yönetmelikler bazı durumları idarenin takdirine bırakmıştır. Yani kesin şöyle yapılması gerekir diye bir hüküm yoktur. Sizin durumda bunlardan birine örnektir ve Muvafakat vermek ZORUNDA DEĞİLDİR.
Toplam 14 mesaj

Çok Yazılan Konular

GİH Sınıfı Memur KPSS ile Teknisyen olarak atanabilir mi?Hizmetli memur KPSS ile mühendisliğe atanabilir mi?Emeklilik dilekçesiGİH memuru FotoğrafçılıkGelir İdaresi Başkanlığı

Sözlük

kimi yaşadığını yazar,kimi de görmek istediğini 3 telefonu tuvalete düşürmek 1 Yaz aylarında sık terlemek 1 guthrie bitişiklik kuramı 1 her gün bal yiyen baldan usanır 1 mutlu evlilik 1 şu an çalan şarkı 1 pavlonya ağacı 1 güne bir şiir bırak 1 çığırtkan tezgahtar 1

Son Haberler

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçileri ilave tediye alabilir mi?KDK 3. defa açıkladı, kamuda banka promosyon güncellemesi yapılabilir mi?Canped Mesane Pedi ile Gün Boyu Güvende Hisset!İspanya 4. kez Avrupa şampiyonuYılın ilk yarısında 11,4 milyon adet çeyrek altın üretildi

Editörün Seçimi

2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?Sağlığı etkileyen en temel faktör