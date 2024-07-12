GİH Sınıfı Memur KPSS ile Teknisyen olarak atanabilir mi?

2012 KPSS puanıyla Adalet Bakanlığında kadrolu mübaşir iken (YHS) 2014 KPSS ye girerek 2015 yılında üst öğrenim muvafakatı ile kadrolu olarak başka bir kuruma atandım. Adalet Bakanlığı direkt muvafakatımı verdi. Hiç zorluk çıkarmadı. Yani sizde bu durumdaysanız sıkıntı olmaz.

2012 KPSS puanıyla Adalet Bakanlığında kadrolu mübaşir iken (YHS) 2014 KPSS ye girerek 2015 yılında üst öğrenim muvafakatı ile kadrolu olarak başka bir kuruma atandım. Adalet Bakanlığı direkt muvafakatımı verdi. Hiç zorluk çıkarmadı. Yani sizde bu durumdaysanız sıkıntı olmaz.