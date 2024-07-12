Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


12 Temmuz 2024 21:18
GİH Sınıfı "Memur" THS Sınıfı "TEKNİSYEN" Unvanına KPSS İle atanabilir mi?

Kurum bu durumda muvafakat vermek zorunda mıdır arkadaşlar NET bilen yazabilir mi


mehmet19095
Aday Memur
12 Temmuz 2024 21:24

Güncel

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