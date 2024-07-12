Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


12 Temmuz 2024 22:17
gençlik ve spor bakanlığı Gençlik Çalışanı
Evrakları teslim ettik çağırılmayı bekliyoruz asil kazandık 2 aya yakın oldu ne zaman göreve başlarız bilgisi olan?

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