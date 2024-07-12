Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Temmuz 2024 22:21
arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması
Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması kaç ay sürüyor bilgisi olan var mı yeni atandım gsb ye???

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