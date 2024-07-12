Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


12 Temmuz 2024 22:54
Diyanetten (98b)ihraç olunup mebe geçmek( hizmet birleştirme)

98b maddesinden ihraç edilip kpss ile mebe geçtikten sonra hizmet birleştirme yapılabilir mi acaba. Bilgisi olan?

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