Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Temmuz 2024 23:14
3+1 görevlendirme

Farklı bir ilçede %70 oranında engelli annemle yaşıyorum, o ilçeye görevlendirme alabilir miyim bilgi sahibi olan var mı?


mkuzuguden
Aday Memur
12 Temmuz 2024 23:48

Dostum Kanun Yokluğu dediğimiz bir durum vardır. Biraz karmaşık Olma ihtimali de var olmama ihtimald


Tatarob
Aday Memur
13 Temmuz 2024 00:02

Çok zor durumdayım keşke olsa

Toplam 2 mesaj

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