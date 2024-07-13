Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Temmuz 2024 00:04
hastalık dolayısıyla gih veya c d dilimine geçme
Kansere teşhisi konuldu 3senedir tedavi devam ediyor çok şükür iyiyim ama bunu bahane edip gih ya da c d dilimine geçebilir miyiz bilen var mi

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