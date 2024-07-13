hastalık dolayısıyla gih veya c d dilimine geçme

Kansere teşhisi konuldu 3senedir tedavi devam ediyor çok şükür iyiyim ama bunu bahane edip gih ya da c d dilimine geçebilir miyiz bilen var mi

Kansere teşhisi konuldu 3senedir tedavi devam ediyor çok şükür iyiyim ama bunu bahane edip gih ya da c d dilimine geçebilir miyiz bilen var mi