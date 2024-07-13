Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Temmuz 2024 00:19
Uzman Sözleşmeli Öğretmen

2022 KPSS ile atanmış Uzman Sözleşmeli Öğretmen statüsündeyim. Mevzuatta da yazdığını bilmekle birlikte Uzmanlık tazminatı, sözleşmeli olduğum için ödenmemekte. Ancak bu durumu mantıklı bulmuyorum. Hukuki boyuta taşınırsa bir değişiklik söz konusu olabilir mi? Aynı durumda olan var mıdır. Teşekkürler

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