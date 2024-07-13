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Editörler : Lanet


13 Temmuz 2024 01:16
Cambly alternatifi

Cambly alternatifi olarak bir İngilizce konuşma uygulaması arayışında olan varsa Konuşarak Öğren uygulamasına göz atsın derim. Bir süredir kullanıyorum ve oldukça başarılı bence. Sizde memnun kaldığınız Cambly alternatifi uygulamaları yazar mısınız?

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