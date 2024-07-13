Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Temmuz 2024 07:55
Mesai saatlerine uymamak

Arkadaşlar ben İstanbul'da mübaşirim. İtiraf etmeliyim ki işe geç geliyorum. Her gün mesai başladıktan 1,5 iki saat sonra işe geç geliyorum. Mesai saatleri içinde duruşma salonunda uyuyorum. Kalemde uzlaştırma yapıyorum. Ama hakim zile basıp da beni çağırıyor ya çok zoruma gidiyor. Ben iyi bir mübaşir miyim?

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