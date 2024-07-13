Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


13 Temmuz 2024 09:26
Yalova nasıl bir yer?

Arkadaşlar merhaba Yalova hayat nasıl kiralar nasıl? Bilgisi olan varsa sevinirim

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